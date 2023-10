Prime Loft Residence

Avanos, Türkei

von €121,922

Kapitulation vor: 2027

Stay Property bietet Immobilien in der Region Girne ( Kyrenia ) in Nordzypern. Der Wohnkomplex umfasst Layout-Apartments 1 + 0, 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. Die Fläche der Wohnungen beträgt 49 bis 185 m2. Bungalow 3 + 1 mit einer Fläche von 295 m2 steht ebenfalls zum Verkauf. Die Entfernung zum Meer beträgt 250 Meter. Kyrenia oder Girne — das beliebteste Urlaubsgebiet in Nordzypern mit einer guten Lage in einem der malerischsten Teile der Insel: Einerseits die Sandküste des azurblauen Meeres, mit den anderen – Bergen. Ausreichende Menschen und reiche Rentner leben oder entspannen lieber in Kyrenia. Günstiges Klima, Komfort und hoher Service ähneln berühmten europäischen Resorts wie Canna oder Nizza. Das Viertel Kyrenia ist auf der einen Seite von Gebirgszügen und auf der anderen vom Meer geprägt. Ausgezeichnete Aussicht von überall offen. In der Nähe des Stadtteils gibt es viele Strände und schöne Orte zum Entspannen am Meer, Restaurants, Cafés und die gesamte lebenslange Infrastruktur. Das Hauptinteresse unter den Gästen der Region ist das Zentrum mit dem reizvollen alten Pier, der stimmungsvollen Altstadt, der jahrhundertealten Festung und der Haupttouristenstraße Ziya Rizky ( Ziya Rızkı ), entlang derer es zahlreiche Geschäfte und Souvenirläden gibt. Die Attraktivität der Region wird auch durch den Standort der renommiertesten Bildungseinrichtungen der Open Source erhöht: American University Girne American University, Universität Kyrenia ( Die Universität von Kyrenia ), Kyrenia English School "Die englische Schule von Kyrenia" und andere private und öffentliche Gärten, Schulen und Universitäten. Das Anwesen in Girna ist durch eine Vielzahl von Einrichtungen vertreten, in die lokale und ausländische Investoren in den letzten Jahren zunehmend investiert haben. Das Hauptmerkmal aller Objekte — Flachbau. Die Insel respektiert die natürlichen Ressourcen während der Entwicklung: Die Stadt darf keine hohen Gebäude bauen, Gebiete in unmittelbarer Nähe des Meeres besetzen, um von allen Häusern aus einen schönen Blick zu bieten.