Luvi Residense

Mahmutlar, Türkei

von €136,000

-Ein neues Angebot auf dem Alanya-Immobilienmarkt mit Luxushoteleinrichtungen - Perfekt für jemanden, der einen luxuriösen Lebensstil im Herzen der Stadt Alanya Mahmutlar erreichen möchte. Neues Apartment in Alanya Mahmutlar mit luxuriösen EinrichtungenNeue gebaute Apartments zum Verkauf in Alanya im Zentrum von Mahmutlar, Alanya. Die Gegend ist berühmt für internationale Käufer von Ferienhäusern. Neubau Das Anwesen befindet sich 550 m vom eigenen Privatstrand entfernt. In einer 100-Meter-Gegend finden Sie zahlreiche soziale Einrichtungen wie Supermärkte, Banken, lokale Bars, Restaurants, Bäckereien sowie Schulen. Die Unterkunft bietet alles, was Sie in einem Luxushotel finden können, einschließlich eines Innenpools, eines Dampfbades, eines Türkischen Bades, einer Fertigsauna, eines Swimmingpools und eines Kinderspielzimmers. Darüber hinaus können Sie in Ihrem Apartment im Restaurant A-la-carte zu Abend essen. Ein Babysitter für Ihre Kinder, ein Büro für Sie, Ihr persönlicher Assistent kann eine Reise zur türkischen Riviera organisieren. Im Partyraum können Sie eine Party organisieren, Empfangsdienste, nachdem der Loungebereich der Arbeitsgruppe schön wäre, ein kostenloses Hotelzimmer für Ihren Gast und mehr ... einfach alles, was Sie für das Luxusleben brauchen Zahlungsinformationen und Nutzungsbedingungen - Startdatum des Eigentums 01.10.2019 - Datum des Projet-Abschlusses 01.03.2020 -5% Rabatt auf Barzahlung -30% Bargeld und 70% in 12 Monaten Immobilienpreis und Verfügbarkeit -1 + 1 Apartments, ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer mit offener Küche, eine Terrasse, und ein Badezimmer, Preis ab 49000 Euro -2 + 1 Apartments verfügen über Schlafzimmer, ein offenes Wohnzimmer, eine Terrasse und ein Badezimmer. Preis ab 69000 Euro - Concept Apartments mit 2 Schlafzimmern sind optional mit einem speziellen Luxus-Interieur. Anfordern, Ein Konzept Apartments kostet extra 15.000 Euro. Highlights der neuen Alanya Property-Five-Star-Hoteleinrichtungen für die Resident - Installationszahlungsoption - In der Nähe des Zentrums und des Strandes Allgemeine Merkmale von Neu Eigentum mit Luxus EinrichtungenKinoMassagezimmerSpa centerTürkisches BadVIP Türkisches BadTisch TennisTagungsraumPartyzimmerKostenloses GästezimmerIndoor-PoolPersonal AssistantBaby sittersupermarket24 H À-la-carte Restaurant24 H ZimmerserviceJacuzziCar Parkplatz