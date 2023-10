Über den Komplex

Die Exodus Riverside Residence Demirtaş ist eine neue Lebensqualität und Entspannung auf See. Der Komplex wird in der Region Demirtash gebaut, wo es immer noch keinen Massentourismus gibt und eine Atmosphäre der Ruhe und Gemütlichkeit der Provinz erhalten bleibt. Aufgrund der Verfügbarkeit von freien Grundstücken wird es hier bald eine neue moderne Alanya geben, eine Traumstadt am Ufer des Mittelmeers. Das Projekt liegt 1,4 km vom Strand entfernt. Die Strände des Stadtteils Demirtash zeichnen sich durch ein weites Ufer und sauberstes Wasser im Meer aus. Es gibt keine Häfen und großen Hotels, in denen Sie einen erholsamen Urlaub ohne nennenswerten Touristenstrom genießen können. Das Projekt besteht aus 4 Wohnblöcken für 324 Wohnungen und einem großen Gebiet des Innenhofs mit Grünflächen und Pools. Baubeginn Mai 2022, Bauabschluss Mai 2024.