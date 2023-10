Novyy proekt zhilogo kompleksa v rayone Oba

Yesilkoey, Türkei

von €137,068

60 m² 1

Kapitulation vor: 2023

Kostenlose Auswahl an Immobilien. Objekte der besten Entwickler. Volle rechtliche Unterstützung der Transaktion. Viamar Daisy ist ein neues, modernes Projekt in Aksu, Antalya. Alle Residenzen bieten Blick auf den Pool, den Park und die Grünfläche. Aksu ist eines der am schnellsten wachsenden Urlaubsgebiete von Antalya. In diesem Bereich gibt es alle Elemente von natürlicher Schönheit und das höchste Serviceniveau in der gesamten Infrastruktur. Aksu eignet sich für Familien- und Jugendferien. Merkmale des Komplexes: - Sommer-Außenpools für Erwachsene und Kinder; - Winter-Innenpools für Erwachsene und Kinder; - Badezimmer; - Türkisches Bad; - Einzelmassageräume; - Whirlpool; - Fitnessräume; - Kinderspielplätze mit verschiedenen Spielen und für alle Altersgruppen; - Grillzone; - Innengarage für Autos des Komplexes; - Sicherheit; - Videoüberwachung. Projektstandort: - 4 km vom Flughafen Antalya entfernt. - 5 km vom Einkaufszentrum Antalya entfernt. - 6 km vom Einkaufszentrum AGORA entfernt. - 5 km vom Sandstrand von Lara entfernt. - 500 Meter vom Busbahnhof entfernt. Warum ist es rentabel, mit uns zusammenzuarbeiten: - Wir garantieren sichere Transaktionen mit voller rechtlicher Unterstützung. - Wir werden für Sie die vielversprechendsten Objekte für Investition und Leben auswählen. - Erzählen wir Ihnen alles über den Immobilienmarkt, über das Leben in der Türkei. - Wir führen eine kostenlose Beratung durch und sparen Zeit, um geeignete Optionen und Kaufmöglichkeiten zu finden. - Wir werden Immobilien KOSTENLOS auswählen. - Wir werden bei dem Umzug helfen. - Wir werden das Objekt persönlich in der Türkei oder online zeigen. - Wir werden helfen, den Aufenthaltsstatus zu erhalten. - Ausländische Immobilien von zuverlässigen Entwicklern aus 3 Millionen Rubel. Rufen Sie an oder schreiben Sie, beraten Sie kostenlos, erzählen Sie alles über die profitabelsten Einrichtungen in der Türkei!