Novye apartamenty - rayon Oba Alaniya

Mahmutlar, Türkei

von €124,900

- Wir freuen uns, dieses schöne neue Projekt in Mahmutlar, Alanya Center, anbieten zu können. Diese spektakulären modernen Apartments in Alanya, Mahmutlar, sind das renommierteste Projekt im Stadtteil Mahmutlar. Diese Immobilie in Alanya ist ideal für Investitionen in die Innenstadt und für diejenigen, die das Stadtleben suchen. Modernes Apartment in Alanya Mahmutlar mit umfangreichen sozialen EinrichtungenDieses moderne Apartment zum Verkauf in Alanya, Mahmutlar, bietet gemeinsame Merkmale wie einen Swimmingpool, ein Spa-Center, ein Fitnesscenter, ein Türkisches Bad, eine Sauna, Kinolimousine und 24/7 Sicherheit. Während Sie in einem Fitnessraum mit Turnschuhen sind, können Ihre Kinder den neuen Film im Kinolimousine sehen. Nur wenige Meter von dieser modernen Wohnung in Alanya, Mahmutlar, entfernt gibt es viele Annehmlichkeiten, Cafés, berühmte Restaurants, Supermärkte und Banken. Der Apartmentkomplex in Mahmutlar, Alanya, besteht aus zwei Blöcken. Ein Block ist das Handelszentrum, das aus Spa-Center, Bank und Markt besteht. Hauptmerkmale der modernen Wohnung in Alanya, MahmutlarL Im Herzen von Mahmutlar gelegenDoppelverglasung Hochwertiger BodenbelagPergolaGeneratorGranite ArbeitsplatteSpa centerFitness centerSaunaSchwimmbad