Novyy proekt v 50 metrah ot plyazha - rayon Kleopatra

Ciplakli, Türkei

von €350,000

Apartments in Alanya Aramis Terrace Aramis Terrace ist ein einzigartiges und luxuriöses Projekt in Alanya in der Gegend von Cikcilli. Die Aramis Terrace befindet sich in Cikcilli, etwa 1 km vom Strand und etwa 3 km vom Zentrum von Alanya entfernt. Das Gebiet ist bekannt für seine grünen und fruchtbaren Felder. Aramis Terrace besteht aus 68 Apartments. Dies ist eine völlig neue Art von Apartments für Entspannung und komfortables Wohnen. Elegantes, nachdenkliches, modernes Design. Der Komplex befindet sich auf einem Hügel, nur 3 km östlich des Zentrums von Alanya zwischen Bananenplantagen. Die gesamte notwendige Infrastruktur ist jedoch zu Fuß erreichbar. Merkmale des KomplexesFoyerZwei Panoramaaufzüge5 PoolsDusche und Toilette am PoolKinderschwimmbadJacuzziFitnessSaunacinema HallPlaygroundBarbecue-BereichParkplatz24-Stunden-SicherheitsdienstDepot Basic Apartment bietet Ihnen gerne ein großes Apartment in privilegierten Komplexen in Cikcilli. Aramis Terrace 2 ist eine der gefragtesten Wohnkomplexe mit voller sozialer Einrichtung, wenn Sie die Wohnung betreten. Ein Wohnzimmer mit offener Küche heißt uns willkommen und eine riesige Terrasse ist mit verbunden Wohnzimmer. Erdgeschoss; Es gibt 3 Schlafzimmer und eine riesige Terrasse mit dem Garten. Genießen Sie Terrasse und Garten! Die Wohnanlage verfügt über eine tägliche Infrastruktur für ein komfortables Leben und Freude, z. B. 6 offene Schwimmbäder und eines davon beheizt, Café, Wasserrutsche, Sauna, Fitness, Kino, Parkplatz und mehr Es gibt viele Gastronomen, ein großer Supermarkt und ein Einkaufszentrum in der Nähe. Durch den Kauf von Immobilien in der Gegend von Cikcilli können Sie eine Residenz erhalten