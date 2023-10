Kvartiry premium-klassa v rayone Avsallar

Über den Komplex

StayProperty bietet neue Apartments in Avsallare. Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage vorgestellt: 1 + 1, 2 + 1, 4 + 1. Die Fläche der Wohnungen beträgt 49 bis 150 Quadratmeter. Entfernung zum Meer 350 Meter. Eine ideale Kombination aus Stränden und Wäldern: Die Region Avsallar liegt direkt an der Mittelmeerküste, umgeben von dichten Nadelwäldern. Avsallar ist berühmt für seine Sandstrände und Nadelwälder und verdient zu Recht den Titel des grünsten Vorortes von Alanya. Avsallar-Infrastruktur: Das Gebiet liegt 20 km vom Zentrum von Alanya entfernt am Strand von Cleopatra und 95 km vom Flughafen Antalya entfernt. Öffentliche Verkehrsmittel verkehren entlang des Meeres. Von der Infrastruktur in Avsallar gibt es im Grunde alles, was Sie brauchen, einschließlich eines Bauernbasars, Netzwerk-Supermärkten, Geldwechseln, Geldautomaten und verschiedenen Dienstleistungen. Eine gute Auswahl an Restaurants, Bäckereien und türkischen Cafés. Die Gegend wächst aktiv und es ist einfach, neue Apartments in Avsallar zu finden, während es Häuser mit schicker und bescheidener Infrastruktur gibt.