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Novye prostornye kvartiry v rayone Avsallar Alaniya

Incekum, Türkei
von
€113,000
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Über den Komplex

The new apartments in Alanya – Avsallar district are presented to your attention. The following layouts are presented in the residential complex: 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1. The area of apartments is from 85 to 170 square meters. The distance to the sea is 1000 meters. When it comes to new apartments in Avsallar, we recommend that you consider it if sandy beaches are important to you, as well as coniferous forests with which the area is rich. Avsallar is 20 km from the center of Alanya. Antalya Airport is 95 km away. This is a green suburb, but with a full social infrastructure. The main street in Avsallar looks unusual, it is hidden from the scorching sun by tree crowns. The infrastructure of the district: in Avsallar there is all the basic infrastructure, including schools, first-aid posts, pharmacies, shops, etc. On Wednesdays there is a large farm bazaar, there are currency exchanges, ATMs, pharmacies, numerous restaurants, cafes. The main street in tree crowns is characterized by a special tourist atmosphere. Real estate in Avsallar has a high rental potential, the area is considered one of the best for relaxing at sea and surrounded by the beautiful nature of Turkey.
Objektdaten
Jahr der Inbetriebnahme
Jahr der Inbetriebnahme
2023
Standort des Neubaus
Incekum, Türkei

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Novye prostornye kvartiry v rayone Avsallar Alaniya
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Kapitulation vor: 2023
Bauherr: Stay Property
Stay Property bietet neue Apartments in Okurjalar - Alanya. Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage vorgestellt: 1 + 1, 2 + 1.Die Fläche der Wohnungen beträgt 47 bis 118 Quadratmeter. Die Entfernung zum Meer beträgt 100 Meter. Eine vielversprechende Gegend von Alanya mit einer großen Anzahl von Hotels und entwickeltem Tourismus. Es gibt nur wenige Wohnkomplexe, aber dies ist nur eine Frage der Zeit. In Okurjalar gibt es viele einfache türkische Häuser, gelegentlich stehen fertige Wohnungen in Häusern mit Pools zum Verkauf. Die neuen Gebäude von Okurjalar zeichnen sich durch eine vollständige Infrastruktur und relativ niedrige Wohnungspreise aus. Das Gebiet liegt günstig in der Nähe mehrerer großer Städte: im Westen, 28 km westlich von Manavgat und 85 km von Antalya mit einem internationalen Flughafen, 26 km östlich - Alanya, Cleopatra Beach. Auch in der Nähe von Side, Belek und anderen schönen Resorts. Der berühmte Ingecum Beach liegt 3 km entfernt. Rund um gibt es viele Wälder, schöne Ecken der Natur zum Entspannen und Wandern. Okurzhar hat Restaurants, türkische Cafés. Die Gegend ist berühmt für ihre Auswahl an Einkaufszentren mit Bekleidungsboutiquen und Souvenirs, anderen Waren: Soho Bazar, Neva Aultlet und Alara Grand Bazar. In Okurjalar gibt es Supermärkte, Geschäfte und Apotheken. Dienstags und donnerstags verkehrt ein türkischer Bauernbasar. 
Wohnanlage Novyy proekt premium-klassa v rayone Gazipasha Alaniya
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Kapitulation vor: 2023
Bauherr: Stay Property
Stay Property bietet neue Apartments in Gazipash. Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage vorgestellt: 1 + 1, 2 + 1. Die Fläche der Wohnungen beträgt 46 bis 113 Quadratmeter. Die Entfernung zum Meer beträgt 1000 Meter. Gazipasha ist eine Stadt in der Südtürkei vor der Küste des Mittelmeers neben Alanya. Das Erscheinen des internationalen Flughafens hier im Jahr 2011 gab eine neue Entwicklungsrunde, sowohl in der Stadt als auch auf dem Immobilienmarkt. Gazipasha hat 50 km Sandufer, es gibt den berühmten 2,5 km langen, wunderschönen felsigen Strand von Selinus, an dem Sie inmitten von Nadelbäumen schwimmen können. Trotz des langen und breiten Strandes mit sanftem Zugang zum Meer gibt es in Gazipasha nur wenige Hotels. Die Landwirtschaft wird entwickelt. Die Stadtbevölkerung beträgt etwa 50.000 Menschen. Es gibt alles fürs Leben: große Supermärkte, Märkte, Geschäfte, Boutiquen, Kettenrestaurants, Kinderkindergärten, Schulen, Hochschulen, Universitäten. Immobilien in Gazipasha eignen sich für diejenigen, die in eine türkische Stadt mit dem Meer ziehen möchten, mit der Aussicht, einen Job zu finden, ein Unternehmen zu eröffnen und Kinder zu erziehen. Darüber hinaus ist es eine großartige Investition und eine bequeme Option für einen Ferienort. 
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Kapitulation vor: 2023
Immobilienagentur: ALANYA INVESTMENT
Компания Alanya Investment представляет собственный проект жилого комплекса Kurt Tower Tosmur. Этот проект соединил в себе хорошее месторасположение, шикарный вид, современную инфаструктуру в. Alanya Investment составляющая строительной компании Kurt İnşaat. Мы строительная компания полного цикла: от разработки и строительства проекта до управления унжепот. Kurt Group – семейная компания, которая уже более 12 лет строит качественные дома в Алании. У нас есть свое архитектурное и дизайнерское бюро, отдел продаж, мебельное ателье и послепродажный. Благодаря такой структуре, мы легко закрываем все потребности клиентов своими селами; делаем это ибы. Район Тосмур – самый близкий район к центру Алании. По территории района протекает горная река Дымчай, на берегу которой мы строим наш жилой комплекс Kurt. Дымчай приносит глоток свежего воздуха с высоких Торосских гор. Вдоль реки выстроена прогулочная зона с лавочками и беседками. На закате, приятно прогуляться вдоль быстрой реки, подышать свежим воздухом и понаблюдать за гуси. Тосмур популярен среди туристов из Европы. Этот район выбирают для отдыха круглый год или постоянного места жительства. В Тосмуре хорошо развита городская инфраструктура, рядом с домом есть много супермаркетов, городко. KURT TOWER занимает площадь 3001 квадратный метр. На этой охраняемой и закрытой для посторонних територии, расположена богатая инфраструктураде. Мы предусмотрели все, что сделает ваш отдых более приятным, от аквапарка до бассейна с беседками. Для тех, кто любит спорт, есть теннисный корт, баскетбольная площадка и беговая дорожка, отекеытые. Все квартиры в Kurt Tower имеют современный дизайн в светлых тонах, на полу уложен керамогранит. Опционально можно установить систему теплого пола в ванной комнате или во всей квартире. Ванные комнаты укомплектованы встроенной мебелью, сантехникой, душевыми кабинами, смесителями. Кухни оснащены встроенной кухонной мебелью из крашеного МДФ с гранитной столешницей, установленырак. В кухонной мебели предусмотрены места для встроенной бытовой техники и проведены сответтвующие ко. Kurtасстояния Kurt Tower: Расстояние до моря: 500 м Расстояние до реки Дымчай: 250 м Расстояние до центра Аланьи: 5 км Расстояние от аэропорта Анталии: 120 км. Расстояние от аэропорта Газипаша: 33 км. Тип квартир, количество и количество: 35 квартир 1 + 1 — 65 м2 5 квартир пентхаус-дуплекс ( с ровным потолком ) планировкой 2 + 1 — 126 м2 5 квартир-дуплекс ( с мансардным потолком ), планировкой 2 + 1 — 161 м2 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР: 45 шт. Социальная инфраструктура комплекса: Бассейн Детская площадка Аквапарк Теннисный корт Баскетбольная площадка Беговая дорожка Беседка с мангалом для барбекю Крытый бассейн Сауна Паровая комната Турецкая баня Фитнес-зал Детская игровая комната Лобби Парковка на территории Электрогенератор Срок окончания строительства:  Июль 2023 г. Купить квартиру в Алании в рассрочку легко и быстро. Компания Kurt İnşaat предоставляет беспроцентную рассрочку до Июль 2023 года. Первый взнос 50% от стоимости квартиры. Покупая квартиру с Курт групп, вы получаете послепродажное сопровождение от наших специалистов. Мы выстроим вам индивидуальный план оформления документов и адаптации в Алании, а ваш менеджер будет. Для выбора наиболее подходящих вариантов на Ваш бюджет, свяжитесь с нашими менеджерами.
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