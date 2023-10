Novye kvartiry v stroyaschemsya komplekse - Avsallar Alaniya

Über den Komplex

Die neuen Wohnungen im Bezirk Alanya – Avsallar werden Ihnen vorgestellt. Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage vorgestellt: 1 + 1, 2 + 1. Die Fläche der Wohnungen beträgt 36 bis 86,5 Quadratmeter. Die Entfernung zum Meer beträgt 1400 Meter. Wenn es um neue Wohnungen in Avsallar geht, empfehlen wir Ihnen, dies zu berücksichtigen, wenn Ihnen Sandstrände sowie Nadelwälder wichtig sind, mit denen das Gebiet reich ist. Avsallar liegt 20 km vom Zentrum von Alanya entfernt. Der Flughafen Antalya liegt 95 km entfernt. Dies ist ein grüner Vorort, aber mit einer vollständigen sozialen Infrastruktur. Die Hauptstraße in Avsallar sieht ungewöhnlich aus, sie ist durch Baumkronen vor der sengenden Sonne verborgen. Die Infrastruktur des Bezirks: In Avsallar gibt es die gesamte grundlegende Infrastruktur, einschließlich Schulen, Erste-Hilfe-Stellen, Apotheken, Geschäften usw. Mittwochs gibt es einen großen Bauernbasar, Geldwechsel, Geldautomaten, Apotheken, zahlreiche Restaurants, Cafés. Die Hauptstraße in Baumkronen zeichnet sich durch eine besondere touristische Atmosphäre aus. Immobilien in Avsallar haben ein hohes Mietpotential. Die Gegend gilt als eine der besten zum Entspannen auf See und ist von der wunderschönen Natur der Türkei umgeben.