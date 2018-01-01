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Elitnyy proekt v rayone Kestel - Alaniya

Avanos, Türkei
von
€144,020
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6
Beschreibung Beschreibung
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Über den Komplex

Stay Property bietet neue Apartments und Villen in Kestel. Der Wohnkomplex umfasst Apartments mit folgenden Layouts: 1 + 1, 2 + 1. Die Fläche der Wohnungen beträgt 55 bis 275 Quadratmeter. Die Villa mit einem Layout von 4 + 1 und einer Gesamtfläche von 375 m2 wird ebenfalls zum Kauf eingereicht. Die Entfernung zum Meer beträgt 4800 Meter. Obwohl Kestel neben Mahmutlar liegt, unterscheidet es sich grundlegend davon, sind hier alle Immobilien bis zu fünf Stockwerke und das meiste davon ist ein neues Gebäude, mit Hotelinfrastruktur und hellen, originellen Fassaden. Neue Apartments in Kestel haben aufgrund der Nähe zum Zentrum und zum Meer ein hohes Mietpotential, während die Gegend ruhig und nicht so überfüllt ist wie das Zentrum von Alanya. Es gibt Netzwerk türkische Supermärkte, es gibt einen Markt, Geschäfte, Restaurants, Cafés, städtische Schulen und Gärten, eine russischsprachige internationale Privatschule, eine große Universität. In der Nachbarregion Mahmutlar im Osten und im Zentrum von Alanya im Westen gibt es eine große Auswahl an Unterhaltungsmöglichkeiten, Einkaufszentren und Restaurants. Sie können in 5-10 Minuten zu beiden Seiten gelangen, der Transport bewegt sich aktiv, es gibt eine Autovermietung. 
Objektdaten
Jahr der Inbetriebnahme
Jahr der Inbetriebnahme
2024
Standort des Neubaus
Avanos, Türkei

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Elitnyy proekt v rayone Kestel - Alaniya
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Компания Alanya Investment представляет собственный проект жилого комплекса Kurt Tower Tosmur. Этот проект соединил в себе хорошее месторасположение, шикарный вид, современную инфаструктуру в. Alanya Investment составляющая строительной компании Kurt İnşaat. Мы строительная компания полного цикла: от разработки и строительства проекта до управления унжепот. Kurt Group – семейная компания, которая уже более 12 лет строит качественные дома в Алании. У нас есть свое архитектурное и дизайнерское бюро, отдел продаж, мебельное ателье и послепродажный. Благодаря такой структуре, мы легко закрываем все потребности клиентов своими селами; делаем это ибы. Район Тосмур – самый близкий район к центру Алании. По территории района протекает горная река Дымчай, на берегу которой мы строим наш жилой комплекс Kurt. Дымчай приносит глоток свежего воздуха с высоких Торосских гор. Вдоль реки выстроена прогулочная зона с лавочками и беседками. На закате, приятно прогуляться вдоль быстрой реки, подышать свежим воздухом и понаблюдать за гуси. Тосмур популярен среди туристов из Европы. Этот район выбирают для отдыха круглый год или постоянного места жительства. В Тосмуре хорошо развита городская инфраструктура, рядом с домом есть много супермаркетов, городко. KURT TOWER занимает площадь 3001 квадратный метр. На этой охраняемой и закрытой для посторонних територии, расположена богатая инфраструктураде. Мы предусмотрели все, что сделает ваш отдых более приятным, от аквапарка до бассейна с беседками. Для тех, кто любит спорт, есть теннисный корт, баскетбольная площадка и беговая дорожка, отекеытые. Все квартиры в Kurt Tower имеют современный дизайн в светлых тонах, на полу уложен керамогранит. Опционально можно установить систему теплого пола в ванной комнате или во всей квартире. Ванные комнаты укомплектованы встроенной мебелью, сантехникой, душевыми кабинами, смесителями. Кухни оснащены встроенной кухонной мебелью из крашеного МДФ с гранитной столешницей, установленырак. В кухонной мебели предусмотрены места для встроенной бытовой техники и проведены сответтвующие ко. Kurtасстояния Kurt Tower: Расстояние до моря: 500 м Расстояние до реки Дымчай: 250 м Расстояние до центра Аланьи: 5 км Расстояние от аэропорта Анталии: 120 км. Расстояние от аэропорта Газипаша: 33 км. Тип квартир, количество и количество: 35 квартир 1 + 1 — 65 м2 5 квартир пентхаус-дуплекс ( с ровным потолком ) планировкой 2 + 1 — 126 м2 5 квартир-дуплекс ( с мансардным потолком ), планировкой 2 + 1 — 161 м2 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР: 45 шт. Социальная инфраструктура комплекса: Бассейн Детская площадка Аквапарк Теннисный корт Баскетбольная площадка Беговая дорожка Беседка с мангалом для барбекю Крытый бассейн Сауна Паровая комната Турецкая баня Фитнес-зал Детская игровая комната Лобби Парковка на территории Электрогенератор Срок окончания строительства:  Июль 2023 г. Купить квартиру в Алании в рассрочку легко и быстро. Компания Kurt İnşaat предоставляет беспроцентную рассрочку до Июль 2023 года. Первый взнос 50% от стоимости квартиры. Покупая квартиру с Курт групп, вы получаете послепродажное сопровождение от наших специалистов. Мы выстроим вам индивидуальный план оформления документов и адаптации в Алании, а ваш менеджер будет. Для выбора наиболее подходящих вариантов на Ваш бюджет, свяжитесь с нашими менеджерами.
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