Novyy proekt v otlichnoy lokacii - rayon Oba

Karakocali, Türkei

von €138,800

In diesem Bereich wird ein im Bau befindlicher neuer Wohnkomplex zum Verkauf angeboten. Die Bauarbeiten beginnen im Juni 2022 und werden aus hochwertigen Materialien unter Verwendung neuer und moderner Technologien durchgeführt. Der Komplex liegt nur 7 Gehminuten vom Strand ( 550 m ) entfernt und nur wenige Gehminuten vom Einkaufszentrum Alanium und der U-Bahn entfernt, was wiederum die Wohnungen in diesem Projekt rentabel und flüssig macht. Die Apartments werden mit verschiedenen Layouts in feinem Finish mit eingebauter Küche und Sanitär, Bodenbelag angeboten. Das Projekt verfügt über Wohnungen mit Layouts: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. Beide sind eine recht ruhige Gegend, obwohl es hier Hotels und Unterhaltungsinfrastruktur gibt. Darüber hinaus gibt es in dieser Gegend zahlreiche Möbelgeschäfte, Metro, Kochtash, Kipa-Verbrauchermärkte und das Einkaufs- und Unterhaltungszentrum Alanium, in dem Sie alles kaufen können, was Sie brauchen. Es verfügt über Boutiquen von Weltmarken, Geräten und Elektronik, Bücher und Kinderartikeln, Optik, einen Supermarkt, Kinohallen, einen Kinderspielplatz und Cafeterias. Der zentrale Boulevard in Oba ist für den Verkehr gesperrt, So können Sie sicher mit Kindern gehen, ohne Angst vor Autos und Motorrädern zu haben. In Oba gibt es ein riesiges Bowlingzentrum und einen Reitclub. In dieser Gegend gibt es viele grüne Parks mit Sportausrüstung oder Spielplätzen. Entlang des Meeres verläuft eine gepflegte Promenade mit Blumenbeeten, Springbrunnen, Ziersträuchern und Bäumen, Sportgeräten und Spielplätzen, entlang der viele Einwohner von Alanya abends Spaziergänge anrichten.