Stilnye apartamenty v uyutnom zhilom komplekse - rayon Dzhikdzhilli

Über den Komplex

Stay Property bietet neue Apartments im Bezirk Alanya – Gikgilli. Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage dargestellt: 1 + 1, 3 + 1, 4 + 1. Die Fläche der Wohnung beträgt 61 bis 141,5 Quadratmeter. Die Entfernung zum Meer beträgt 1000 Meter. Neue Immobilien in Gikjilla sind für diejenigen geeignet, die im Zentrum leben möchten, aber weg von Hotels und dem Touristenstrom. Dieses kleine Gebiet befindet sich im Zentrum von Alanya, beginnt 400 Meter vom Meer entfernt und erstreckt sich 2 km von der Hauptstraße in Richtung der Berge. Und entlang der Hauptinfrastruktur der Stadt – befinden sich der größte Supermarkt des Migros-Netzes sowie das Einkaufszentrum Alanium und Metro im benachbarten Ob. In der Nähe befindet sich ein großes Stadtkrankenhaus. Neben der umfangreichen Infrastruktur verfügt das Viertel Gikgilli über gemütliche, schöne Straßen und luxuriöse Komplexe. Es gibt viele Parkbereiche. Es gibt viele freie Abschnitte hinter der Strecke, hier und in Zukunft werden neue Luxusresidenzen gebaut. Der untere Teil des Bezirks ist alle gebaut, es gibt sowohl einfache türkische Häuser als auch Wohnhäuser. Bequemer Bereich für Entspannung und Leben, alles, was Sie brauchen, ist in der Nähe, zu Fuß erreichbar.