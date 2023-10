Proekt premium klassa s shikarnymi vidami na vsyu Alaniyu

Avanos, Türkei

von €368,000

Kapitulation vor: 2023

Stay Property bietet neue Apartments in der Region Chiplakly, Alanya. Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage vorgestellt: 3 + 1, 4 + 1, 6 + 1. Die Fläche der Wohnung beträgt 150 bis 351 m2. Die Entfernung zum Meer beträgt 2600 Meter. Chiplakly ( Çıplaklı ) — ist wahrscheinlich das reichste Wald- und Gartengebiet des Resorts Alanya. Das Stadtzentrum ist nur 2 km entfernt und die Strände sind ca. 15 Minuten entfernt. Dies ist eines der vielversprechendsten Gebiete der Stadt mit der Verfügbarkeit von freiem Land für die Entwicklung. Es gibt keine lauten Hotels, und die geringe Gebäudedichte und die warme Provinzatmosphäre dieses Ortes werden Naturliebhaber begeistern. Unglaubliche Aussicht auf die Berge, saubere Waldluft offen. In den Billles gibt es viel Grün, weniger nass und kühler als an der Küste, was diesen Ort für den Aufenthalt in der heißen Jahreszeit komfortabler macht. Der Bezirk verfügt über die gesamte notwendige Infrastruktur für einen ganzjährigen Aufenthalt: Einkaufszentren, Geschäfte, Restaurants und Cafés, Bildungseinrichtungen, Postämter und Banken. Das Viertel Chiplakly grenzt an den zentralen Teil der Stadt und die beliebte Gegend von Oba, Wo sich das Hauptkrankenhaus für soziale städtische Infrastrukturen —, Einkaufszentren, Verbrauchermärkte, Märkte, Stadtverwaltung, Universitäten, Schulen und Kindergärten konzentrieren, sind Büros großer Unternehmen konzentriert. Die westliche Grenze des Bezirks verläuft entlang eines großen Nadelwaldmassivs, das die Möglichkeit einer Erholung im Freien garantiert. Der untere südliche Teil des Bezirks grenzt an die neue — -Distriktstrecke nach Chiplak, die von überall in Alanya aus leicht zu erreichen ist. Chiplakla hat in naher Zukunft hervorragende Aussichten auf Entwicklung und schnelle Entwicklung. Das Anwesen in Chiplakly bietet günstige Preise und eine schöne Aussicht von den Fenstern. Heute ist es einer der Bereiche mit dem höchsten Investitionspotenzial.