Novyy kompleks v rayone s shikarnymi plyazhami - Avsallar

Marmararegion, Türkei

von €391,739

Wir bieten neue Wohnungen für die Staatsbürgerschaft in Kucukcekmece im europäischen Teil von Istanbul am Ufer des im Bau befindlichen Kanals an. Der hochwertige und komfortable Wohnkomplex besteht aus 70 niedrigen Gebäuden und verfügt über angelegte Grünflächen, Innen- und Außenpools, Sicherheit rund um die Uhr, ein Café, ein Fitnesscenter, ein Fußballplatz, Basketball- und Tennisplätze, eine Garage, ein Friseur, ein Supermarkt, eine Sauna. Es ist ein großes Projekt, das von drei türkischen Top-Entwicklern gebaut wurde. Die Fertigstellung ist für Juli 2023 geplant. Apartments mit einem Schlafzimmer: von 79 bis 121 m2. Dort gibt es auch Wohnungen mit zwei, drei und vier Schlafzimmern in der Anlage. Die Flächen liegen zwischen 107 und 246 m2 zu Preisen von 519.000 bis 1.600.000 $ . Ausstattung und Ausstattung des Hauses "Smart Home" -System Klimaanlage Vorteile Es ist möglich, auf dem Ratenzahlungsplan zu kaufen. 10% Rabatt für einmalige Zahlung. Ratenpreise: von 411 bis 691 Tausend $ Einmalige Zahlung: von 370 bis 622 Tausend $ Lage und nahe gelegene Infrastruktur Die Unterkunft befindet sich fünf Minuten vom TEM Highway und einem Krankenhaus entfernt, sieben Minuten von einem Einkaufszentrum und eine Stunde vom Flughafen entfernt. Das Gebiet befindet sich am rechten Ufer des im Bau befindlichen Kanals, was eine Alternative zu Bosporus darstellt. Somit hat der Distrikt in den kommenden Jahren ein hohes Entwicklungspotential. Kucukcekmece zeichnet sich durch eine gut entwickelte Sportinfrastruktur aus. Es wurde für die Olympischen Sommerspiele von 1999 bis 2002 vorbereitet. Aber das Angebot, die Olympischen Spiele auszurichten, wurde von Bejing gewonnen, und die Olympischen Spiele in Istanbul scheiterten nie. Trotzdem werden die olympischen Einrichtungen aktiv für internationale, lokale Wettbewerbe und Amateursportarten genutzt. Verkehrszugänglichkeit und städtische Infrastruktur: 5 Autominuten von Kucukcekmece Lke - Marmarameer Lagune entfernt Im Umkreis von 3 km - zwei Krankenhäuser 5 Autominuten vom TED International College entfernt 3 Autominuten vom Olympiakomplex mit dem Atatürk-Stadion entfernt 2 Autominuten von der Autobahn E80 entfernt - der separate Zugang zum Komplex 5 Autominuten vom Istanbuler Kanal ( im Bau )