Unikalnyy proekt na beregu buhty v istoricheskom rayone Beyoglu Stambul

Über den Komplex

Stay Property präsentiert ein umfangreiches Wiederaufbauprojekt für die alte Schifffahrtswerft im historischen Zentrum von Istanbul am Ufer des « Goldenen Horns ». Die Einzigartigkeit des – -Projekts in einer organischen Kombination hochmoderner Gebäude mit den legendären Produktionsanlagen der Werft, deren Alter sechs Jahrhunderte überschreitet. Das Projekt befindet sich in einem prestigeträchtigen Gebiet des europäischen Teils von Istanbul – Beyoglu. Innerhalb von 10 Minuten mit dem Auto erreichen Sie die Stadt Dolmabahce Palace, den Galata Tower, die Suleimaniya Moschee und den Yachthafen Karaköy, von wo aus regelmäßig Fähren zum Bosporus geschickt werden. Die nächste U-Bahnstation ist 15 Gehminuten entfernt. Der neue internationale Flughafen – ist ca. 40 Autominuten entfernt. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 242.000 m2 und ist ein ganzer Block, einschließlich Hotels, Büroflächen, Einkaufszentren, Geschäfte, Cafés, Restaurants, Kultur- und Unterhaltungsmöglichkeiten, mehrstöckige Wohngebäude, ein Damm, Liegeplätze usw. Der Hauptteil der Einrichtungen befindet sich im Bau, aber einige Einrichtungen sind bereit, Gäste zu empfangen. Der Abschluss der Arbeiten ist für 2024 – 2025 geplant. Auf dem Gebiet wurden 5 Industrieanlagen restauriert, und an einer Reihe neuer Gebäude, deren Umrisse harmonisch in das allgemeine Konzept passen, werden derzeit gearbeitet. Die industrielle Essenz des Raums wird durch die ausgewählten Materialien – Beton, verzinktem Stahl, Ziegel, Kunststoff und Glas unterstrichen. Das Projekt plant den Bau von mehr als 600 Wohnwohnungen. Einige von ihnen werden in komfortablen Küstenvillen 10 m vom Wasser entfernt untergebracht. An den Hängen befinden sich mehrstöckige Häuser mit unterschiedlichen Grundrissen: Penthäuser in den oberen Etagen, zweistöckige Apartments, Maisonetten mit Gärten und so weiter. Alle Apartments verfügen über große Balkone und Terrassen. Anzahl der Schlafzimmer und Badezimmer – von 1 bis 5. Auf den Dächern befinden sich Grünflächen, unter – Parkplätze, Geschäfte, Restaurants, sichere Spielplätze und Parks. Dieses Projekt ist das neue Kulturzentrum von Istanbul. Auf dem riesigen Museumsplatz befinden sich mehrere moderne Museen: das Wedberk Museum der Wehby Koch Stiftung und das Museum für Frauenkultur. Auf dem Gebiet des Projekts werden viele Markenboutiquen präsentiert, konzentriert auf Luxury Plaza und in einem Indoor-Einkaufszentrum mit unterirdischen Etagen. Innovative Ladengebäude sind in das Industriedesign der alten Gießerei integriert. Das Projekt umfasst auch 5 Hotels mit modischen Zimmern, einen Fünf-Sterne-Service und die gesamte notwendige Infrastruktur. Die Pläne umfassen den Bau von 1.100 Wohnungen, darunter internationale Netzwerke wie Rixos, Oriente Express, Stone. Eines der hellsten Gebäude des Valide Cluster-Viertels –. Die ehemalige Grundnahrungsmittel für den Schiffbau verwandelte sich in einen großen Küstenkomplex mit einem Eisendach und transparenten Strukturen anstelle der Außenwände. Es wird Restaurants in türkischer, panasiatischer, französischer und italienischer Küche bieten. Der Promenadenraum ist für Anwohner und Gäste des Viertels so bequem wie möglich gestaltet. Es umfasst Aussichtsplattformen, Lichtinstallationen, Straßenmöbel, Hängematten, Bereiche für Familienunterhaltung, Skateboarding und so weiter. Orte für Konzerte, Performances und Festivals wurden ausgestattet. Es gibt einen Pier für Yachten und andere Wassertransportmittel.