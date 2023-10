Kompleks v novom centre goroda - rayon Beylikdyuzyu

Marmararegion, Türkei

von €190,950

Kapitulation vor: 2024

Alles, was Sie für einen komfortablen Aufenthalt in einem Wohnkomplex benötigen. Dieses Projekt wird in der Region Baylikzyuzu im europäischen Teil von Istanbul durchgeführt und erfüllt diese Anforderung vollständig. Mit zwei Wohngebäuden und einem Block für Home Offices können Sie an einem Ort leben und arbeiten. Die Wohnanlage verfügt über eigene Straßengeschäfte, Restaurants, einen Swimmingpool, einen Fitnessraum, ein eigenes Kino und ein Kinderspielzimmer. Neben den Häusern befindet sich eine Grünfläche, in der Sie leicht einen Ort zum Entspannen finden. Das Gebiet ist mit sozialer Infrastruktur gesättigt. Das nächstgelegene Krankenhaus vom Wohnkomplex ist nur 20 Meter entfernt, zweihundert Meter entfernt befindet sich ein großes Einkaufszentrum und es gibt zwei Universitäten in der Umgebung. Für die Bewohner ist es einfach, einen Spaziergang zum Stadtwald von Yakuplu zu machen, da er nur 400 Meter entfernt ist. West Marina liegt fünf Gehminuten von der Wohnanlage entfernt und ist daher besonders praktisch für Segelliebhaber. Die Zugänglichkeit des Verkehrs ist ein weiterer wichtiger Vorteil des Wohnkomplexes. Ganz in der Nähe der TEM-Autobahn, die eine bequeme Kommunikation mit jedem Gebiet Istanbuls bietet. Ohne Auto ist es genauso einfach, an den richtigen Ort zu gelangen. Zu Fuß erreichen Sie eine U-Bahnstation und eine U-Bahn-Station. Der Flughafen Istanbul liegt eine 30-minütige Autofahrt entfernt. 3,5 Kilometer von der Wohnanlage entfernt befindet sich das Tuyap International Exhibition Center —, ein wichtiger Punkt der Geschäftstätigkeit auf der Istanbuler Karte. Die Pläne 1 + 1 und 2 + 1 sind in der Einrichtung erhältlich. Es gibt Optionen für jeden Geschmack: mit privaten Terrassen und einem Whirlpool in den oberen Etagen sowie mit dem unteren Garten. Viele Apartments bieten einen hervorragenden Meerblick.