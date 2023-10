Novye kvartiry nedaleko ot centra Stambula rayon Kyuchyukchekmedzhe

Degirmendere, Türkei

von €880,000

200–454 m² 4

Kapitulation vor: 2024

Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Victoria Villas ist ein neuer Luxuswohnkomplex mit eigener Infrastruktur in einem beliebten Ferienort, 8,7 km vom Zentrum von Alanya entfernt. In der Nähe gibt es die notwendige städtische Infrastruktur: Cafés, Restaurants, Bars, Geschäfte, Einkaufszentren, Krankenhäuser, Apotheken, Parks, Banken und Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel. Moderne Designlösungen, eine einzigartige Lage, atemberaubende Landschaften, Meeresazurblau, Größe und Pracht. Victoria Villas — 16 separate Gebäude moderner Architektur. Die reiche Infrastruktur des Komplexes sowie freundliches Personal helfen Ihnen dabei, Ihr Leben in vollen Zügen zu genießen. Infrastruktur: - Ein persönlicher Außenpool; - Parken für zwei Autos; - 24/7 Videoüberwachung, Sicherheit; - Grüne Zone; Entfernungen: - Meer und Strand: 5000 m. - Flughafen Gazipasha: 35 km. - Flughafen Antalya: 140 km. - Alanya Center: 3,5 km. Wir garantieren die volle rechtliche Unterstützung für die Transaktion. Wir bieten nur profitable und zuverlässige Immobilien in der Türkei an. Rufen Sie an oder schreiben Sie, beantworten Sie alle Ihre Fragen!