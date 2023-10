Uyutnyy kompleks s centralnym raspolozheniem v rayone Eyyupsultan

Yesilkoey, Türkei

von €151,248

72–95 m² 2

Kapitulation vor: 2024

Kostenlose Auswahl an Immobilien. Objekte der besten Entwickler. Volle rechtliche Unterstützung der Transaktion. Viamar Lily ist ein neues Projekt in der Region Aksu im am schnellsten wachsenden Gebiet von Antalya. Das Aksu-Gebiet ist eines der wichtigsten in Bezug auf Lage und natürliche Schönheit. In dieser Gegend gibt es alle Elemente von natürlicher Schönheit: die Seeküste, Süßwasserfälle und grüne Bäume wie Lorbeeren, wilde Oliven, Weiden usw. Hier finden Sie nicht nur eine luxuriöse Natur, sondern erhalten auch das höchste Serviceniveau in der gesamten Infrastruktur. Luxuriöse und komfortable Apartments mit Blick auf den Pool. Dieser Komplex ist eine gute Wahl für Sie und Ihre Familie, sowohl zum Entspannen als auch für einen dauerhaften Aufenthalt abseits des Trubels der Stadt. Infrastruktur: - Außenpool; - Finnische Sauna; - Badehaus; - Fitnesscenter; - Kinderspielplatz; - gepflegtes grünes Gebiet; - elektrischer Generator; - Videoüberwachungssystem rund um die Uhr. Ort: - Flughafen - 5,5 km. - Lara Beach - 6 km. - Einkaufszentren - 8,5 km. - Krankenhaus - 5 km. - Die Altstadt ist 17 km entfernt. Warum ist es rentabel, mit uns zusammenzuarbeiten: - Wir garantieren sichere Transaktionen mit voller rechtlicher Unterstützung. - Wir werden für Sie die vielversprechendsten Objekte für Investition und Leben auswählen. - Erzählen wir Ihnen alles über den Immobilienmarkt, über das Leben in der Türkei. - Wir führen eine kostenlose Beratung durch und sparen Zeit, um geeignete Optionen und Kaufmöglichkeiten zu finden. - Wir werden Immobilien KOSTENLOS auswählen. - Wir werden bei dem Umzug helfen. - Wir werden das Objekt persönlich in der Türkei oder online zeigen. - Wir werden helfen, den Aufenthaltsstatus zu erhalten. - Ausländische Immobilien von zuverlässigen Entwicklern aus 3 Millionen Rubel. Mit Vergnügen werden wir alle Ihre Fragen beantworten, anrufen oder schreiben!