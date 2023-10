Exodus Panorama Residence Istanbul

Avanos, Türkei

von €204,000

Kapitulation vor: 2024

Stay Property bietet neue Apartments in der Region Altyntash - Antalya. Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage vorgestellt: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. Die Fläche der Wohnungen beträgt 46 bis 125 m2. Die Entfernung zum Meer beträgt 6 km. Der Preis der Wohnung beinhaltet auch einige Haushaltsgeräte. Altyntash – ist der sich schnell entwickelnde und vielversprechende Mikrobezirk Antalya, der Teil der beliebten Gegend von Aksu ist. Einer der Hauptvorteile des Bezirks ist die Bequemlichkeit der Lage: In der Nähe befinden sich der Flughafen, die besten Strände von Antalya und das klare Meer. Ein praktischer Verkehrsknotenpunkt ermöglicht es Ihnen, schnell in jedes Gebiet der Stadt zu gelangen. Der Flughafen Antalya liegt nur 1,5 km entfernt. Diese Nachbarschaft macht das Gebiet nicht laut, da die Flugzeuge nicht darüber fliegen, sondern parallel zur Grenze des Mikrobezirks. Die Sandstrände von Lara und Kundu sind 2,5 km entfernt. Der türkische Name Lara Beach klingt wie « Altynkum », was « goldenen Sand » bedeutet. Dem klaren Meer und dem Strand von Lara wird zu Recht die Blaue Flagge der Qualität zugewiesen, was es zum beliebtesten Strand von Antalya unter Touristen macht. Nicht der gesamte Strand ist für den allgemeinen Zugang geöffnet: Viele private Strandclubs haben einen eingezäunten Bereich und bieten gegen Aufpreis eine Reihe von Dienstleistungen an. In einem Umkreis von 5 bis 20 km vom Bezirk befinden sich 120 der besten Fünf-Sterne-Hotels in Antalya, von denen 10 die TOP-100-Hotels der Welt treffen. Da sich der Mikrobezirk im Entwicklungsprozess befindet und die Stadtgemeinde aktiv in seine Verbesserung investiert, nutzen die Bewohner des Bezirks die Infrastruktur der Nachbargebiete Lara und Muratpasha. Das große Einkaufszentrum von Terra City liegt 7 km von Altintash, Agora, Ikea und der U-Bahn entfernt - 6,5 km, Mall Of Antalya – 4,5 km entfernt. 20 km vom Mikrobezirk entfernt liegt « Das Land der Legenden » – Truthahns größter Themen-Vergnügungspark mit eigenem Restaurant, Wasserpark und Leistungsprogramm, wer wird nicht gleichgültig lassen, selbst ein erfahrener Tourist. Altyntash – ist das einzige Gebiet in der Nähe des Meeres, in dem keine großen Landstriche gebaut werden. Dies ermöglicht die Schaffung geräumiger, flüssiger und Wohnkomplexe mit eigenen Wasserparks, Wellnessbereichen, Restaurants usw. Viele der Projekte des Bezirks wurden von führenden Architekten in der Türkei entwickelt. Daher gibt es in Altintash die modernsten Wohnkomplexe mit entwickelter Infrastruktur und Design. Das Design von Mehrfamilienhäusern basiert auf dem Einsatz fortschrittlicher Bautechnologien sowie dem Wunsch nach maximalem Komfort. Günstige territoriale Lage, Nähe zu den besten Hotels der Welt, schicke Sandstrände und ein sauberes Meer tragen zum Wertwachstum von Immobilien in der Nachbarschaft bei und machen sie auch für das Leben attraktiv, Erholung und Kapitalplatzierung. Immobilien in Altintash eignen sich für rentable Investitionen und schaffen so eine Quelle passiven Einkommens und des ganzjährigen Lebens. Diese Eigenschaft eignet sich zur Erlangung der türkischen Staatsbürgerschaft. Um die Details zu klären, schreiben Sie uns einen Chat, bestellen Sie einen Anruf oder hinterlassen Sie eine Bewerbung. Wir helfen Ihnen gerne weiter!