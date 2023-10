Novyy butik-proekt v rayone Oba Alaniya

Karakocali, Türkei

von €118,000

-Willkommen in deinem neuen Leben in Alanya! Dieses Apartment zum Verkauf in Alanya, Tosmur mit Swimmingpool und dem großen mediterranen Landschaftsgarten befindet sich in der Nähe vieler Restaurants, des Türkischen Bades und des Strandes. Das exklusive begehrte Apartment in der Nachbarschaft befindet sich auf dem Weg zum beliebten Fluss Dim, in dem sich viele Fischrestaurants am Fluss befinden, in denen Sie Fisch am Fluss haben können. Fuß im kalten Wasser, aber Ihr Fuß kann ein bisschen kalt sein. Gut bewirtschafteter Apartmentkomplex Alanya verfügt über 24-Stunden-Sicherheitsdienste und einige andere Funktionen wie Aufzug, Gärtner, Kinderspielplatz, Kinderbecken Die Wohnung ist 62 qm groß und befindet sich im zweiten Stock nach Süden ausgerichtet. Der sonnige und ruhige Balkon und Blick auf den Fluss Dimcay, die Gegend von Kestel und das Zentrum von Tosmur. Schön, Kaffee zu trinken. Die gemütliche Wohnung zum Verkauf verfügt über ein Schlafzimmer, ein Badezimmer und ein integriertes Wohnzimmer mit offener Küche, die zu einem Balkon führt. Im Wohnzimmer gibt es zwei Sofas, beide können Schlafbetten haben, also insgesamt 6 Betten in der Wohnung in Alanya. Merkmale Gemütliches Apartment zum Verkauf in AlanyaAir-KonditionierungIntegriertes KüchengeschirrIntercom zwischen Flach- und EingangstürQualitätsfliesen auf EtagenVoll gefliestes BadezimmerWasserheizungInternetTV-KanäleElevator