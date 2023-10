Novye apartamenty s vidom na more - rayon Tuzla Stambul

Karakocali, Türkei

von €117,000

- Besuchen Sie diese schöne Alanya Wohnung mit Meerblick. Sie werden dieses Alanya-Apartment mit 2 Schlafzimmern in der Nähe des Zentrums und des Strandes mit atemberaubendem Meerblick auf das Mittelmeer lieben. Diese Wohnung ist 110 qm mit einem Wohnzimmer, einer offenen Küche, zwei Bädern. aus der offenen Küche, Sie haben Zugang zum großen Balkon, von dem aus Sie einen spektakulären Blick auf das Mittelmeer und die Stadt haben. Stellen Sie sich vor, Sie trinken kalte Getränke auf der Terrasse mit mediterranem Blick. Diese Wohnung zum Verkauf in Alanya, Tosmur, liegt nur 400 m vom Mittelmeerstrand und nur 500 m vom Zentrum entfernt. Das Anwesen befindet sich auch in der Nähe vieler Geschäfte, Cafés, Strandclubs, Apotheken und Supermärkte. Dieser Komplex in Alanya bietet viele Merkmale wie einen Swimmingpool, einen gepflegten Garten, Tischtennis, einen Fitnessraum und einen 24-Stunden-Sicherheitsdienst. Das schöne Apartment in Alanya verfügt über Merkmale wie den Keramikboden, eine Video-Gegensprechanlage, Doppelverglasung, Küchenschränke und Klimaanlage in jedem Zimmer. Wenn Sie diese Gelegenheit nicht verpassen möchten, eine schöne Wohnung in Alanya zu einem vernünftigen Preis zu haben, rufen Sie uns an oder senden Sie eine E-Mail.