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Villen mit Terrasse in Muratpasa, Türkei

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1 immobilienobjekt total found
Villa 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
Moderne Villen mit privatem Pool im exklusiven Güzelbağ, Muratpaşa-Viertel Elegante Archi…
$743,164
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