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Penthäuser mit Swimmingpool in Muratpasa, Türkei

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4 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 9/10
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Penthouses in fußläufiger Entfernung von Cl…
$488,427
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Stockwerk 1/5
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Penthouses in einem Low-Risiko-Komplex in d…
$391,663
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Stockwerk 1
Was Sie erhalten: 2+1 Duplex-Wohnung mit einer Fläche von 128 m2 befindet sich im 3. Stock. …
$212,388
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TekceTekce
Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 9
Was Sie bekommen: Sie erhalten eine Elite 2+1 Penthouse in einem renommierten Komplex im Her…
$553,434
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