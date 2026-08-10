Penthäuser mit Bergblick kaufen in Muratpasa, Türkei

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121 immobilienobjekt total found
Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Schlüsselfertige Wohnungen in Alanya Mahmutlar in einem Komplex mit vier Blöcken und allen A…
$212,136
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Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Immobilien zum Verkauf in einer Anlage im Konzept eines Fünf-Sterne-Hotels in Alanya Demirta…
$264,186
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 115 m²
Neue Wohnungen in zentraler Lage am Meer in Alanya Avsallar ist dank seiner unberührten Natu…
$290,043
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TekceTekce
Penthouse 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 240 m²
Apartments mit Meer- und Stadtblick in Alanya Türkei. Die Apartments in Büyükhasbahçe, Alany…
$626,183
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Etagenzahl 12
Wohnungen mit Meerblick in einem Fünf-Sterne-Hotel-Konzept-Komplex in Alanya Mahmutlar Mahmu…
$245,816
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Verkauf in Alanya Demirtaş in einem Einzelblockkomplex Demirtaş ist eine der Entwicklungsreg…
$226,764
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Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Wohnungen in einem Projekt in Meeresnähe im Zentrum von Alanya Alanya ist eine der beliebtes…
$403,984
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Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 167 m²
Etagenzahl 11
Meerblick-Wohnungen mit Intelligentem Heim Systemen in Alanya Die schicken Wohnungen befinde…
$784,519
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Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Luxus Wohnungen in einem Hotel Konzept Projekt mit Zubringerdienst in Payallar Die Wohnungen…
$220,493
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Wohnungen mit Meerblick in einem Sozialkomplex in Alanya Mahmutlar Mahmutlar ist bekannt als…
$599,408
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Wohnungen mit Meerblick in einem Hotelkomplex in Alanya, Türkei Die Wohnungen befinden sich …
$336,822
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Stockwerk 4/4
Wohnungen mit Meerblick und Annehmlichkeiten des Fünf-Sterne-Hotels in Alanya Kargıcak Kargı…
$378,140
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Wohnungen in einem umfangreichen Projekt in Meeresnähe in Alanya Demirtaş Die Wohnungen befi…
$156,705
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Luxus Wohnungen in einem Hotel Konzept Projekt mit Zubringerdienst in Payallar Die Wohnungen…
$203,086
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Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Etagenzahl 5
Stilvolle Wohnungen in einer ruhigen Lage im Herzen der Natur in Oba, Alanya Die Wohnungen b…
$382,217
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Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 155 m²
Etagenzahl 6
Wohnungen in einem Premium-Komplex mit schickem Design in Alanya Kargıcak Alanya ist einer d…
$392,718
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 109 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen in einer sozialen und hotelähnlichen Anlage in Oba Alanya Die Meer- und Bergblickw…
$490,301
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Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 153 m²
Wohnungen mit Stadtblick in einer Anlage mit umfangreicher Ausstattung in Alanya Oba Oba, ei…
$408,933
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Penthouse 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Etagenzahl 4
Investitionswohnungen mit Schloss- und Meerblick in Alanya Alanya ist eine der wichtigsten T…
$921,539
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Wohnungen mit Meerblick in einer Anlage 800 m vom Meer entfernt in Alanya Avsallar Avsallar,…
$237,533
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Etagenzahl 5
Schicke Wohnungen zum Verkauf in einer Sozialen Anlage mit Annehmlichkeiten in Alanya Oba Di…
$269,266
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 113 m²
Wohnungen mit Berg und Stadtblick in einer Anlage in Alanya, Türkei Die Region Oba in Alanya…
$412,758
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 9/10
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Penthouses in fußläufiger Entfernung von Cl…
$488,427
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Penthouse 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 224 m²
Stilvolle Wohnungen in zentraler Lage in Alanya Mahmutlar Mahmutlar ist in mehrfacher Hinsic…
$478,158
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen mit Meer und Burgblick in einem Komplex mit Pool zu verkaufen in Alanya Oba Die zu…
$390,324
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Penthouse 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 274 m²
Stilvolle Wohnungen in zentraler Lage in Alanya Mahmutlar Mahmutlar ist in mehrfacher Hinsic…
$507,674
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Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Wohnungen mit Bergblick zum Verkauf im Herzen der Natur in Alanya Kestel Kestel ist dank sei…
$464,121
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Wohnungen mit Bergblick zum Verkauf im Herzen der Natur in Alanya Kestel Kestel ist dank sei…
$381,871
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Wohnungen mit malerischer Aussicht in einer Anlage in der Nähe des Meeres und von Annehmlich…
$258,057
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 10
Wohnungen mit Investitionspotential in Strandnähe in Mahmutlar Alanya Alanya ist ein beliebt…
$225,315
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