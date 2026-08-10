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Berghütte kaufen in Muratpasa, Türkei

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49 immobilienobjekte total found
Haus 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Haus 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 340 m²
Villen zum Verkauf mit privatem Pool und Garten innerhalb des Komplexes in Alanya Türkei Ala…
$953,056
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Villa 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 157 m²
Stockwerk 1/2
Für die Bürgerschaft Für Investitionen Was Sie bekommen: 3+1 Villen in einer ruhigen, reno…
$691,170
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Villa 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 555 m²
Freistehende Villen mit komfortablen Wohnräumen in Bektaş Alanya Die Villen befinden sich im…
$2,03M
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Doppelhaus 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 12
Speziell gestaltete Wohnungen in Strandnähe in Alanya Alanya ist eine entwickelte Region in …
$608,515
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Reihenhaus 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Reihenhaus 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 4
Der Komplex, abgeschlossen 2025 in Antalya Zentrum, besteht aus zwei Blöcken. Es liegt nur 1…
$150,063
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Reihenhaus 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Reihenhaus 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Etagenzahl 4
Der Komplex, abgeschlossen 2025 in Antalya Zentrum, besteht aus zwei Blöcken. Es liegt nur 1…
$116,178
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Villa 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 290 m²
Etagenzahl 2
Villen mit privatem Pool und Blick auf die Meeresburg in Alanya Luxuriös gestaltete freisteh…
$782,813
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Haus 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Haus 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 112 m²
Stilvolle Design-Villen in Alanya Tepe, die mit der Natur verflochten sind Freistehende Vill…
$513,185
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Reihenhaus 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Reihenhaus 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 2
Der Komplex, gebaut in Antalya / Kundu im Jahr 2025, wurde von einem der führenden Bauuntern…
$156,128
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Villa 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Das Haus befindet sich im Herzen von Antalya City Center, Işıklar Street. Die Lage ist 400M …
$425,272
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Villa 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 430 m²
Villen mit Blick auf die Stadt und das Meer und intelligenter Haustechnik in Alanya, Antalya…
$2,08M
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Villa 7 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 7 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 434 m²
Etagenzahl 4
Freistehende Villen mit Burgblick in einer natürlichen Umgebung in Bektaş Alanya Die stilvol…
$2,96M
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Haus 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Haus 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 3
Häuser mit Stadt- und Meerblick in Alanya Oba Die Häuser befinden sich in Alanya Oba, einem …
$689,182
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Villa 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 512 m²
Stockwerk 1/3
Für die Bürgerschaft Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Ein neues Projekt von…
$2,88M
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Villa 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 310 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villen mit luxuriösem Design und Annehmlichkeiten in Alanya Yeşilöz Alanya ist …
$1,30M
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Villa 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 215 m²
Häuser mit Meerblick zum Verkauf innerhalb einer Anlage in Tepe, Alanya Diese Häuser befinde…
$954,726
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Villa 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Villen zum Verkauf mit privatem Pool und Garten innerhalb des Komplexes in Alanya Türkei Ala…
$906,848
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Haus 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Haus 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Stilvolle Design-Villen in Alanya Tepe, die mit der Natur verflochten sind Freistehende Vill…
$655,737
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Villa 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 297 m²
Etagenzahl 2
Villa mit Stadt- und Meerblick und Intelligenter-Haus-Technologie in Alanya Alanya ist eines…
$3,73M
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Villa 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 272 m²
Freistehende Villa mit Meer-, Stadt- und Bergblick, umgeben von Natur in Alanya Kargıcak Kar…
$1,39M
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Villa 8 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 8 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 650 m²
Etagenzahl 3
Freistehende, individuell gestaltete Villa mit Blick auf die Stadt, die Burg und das Meer in…
$1,67M
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Villa 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 462 m²
Stockwerk 1/13
Für die Bürgerschaft Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Premium-Klasse Villen…
$968,790
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Villa 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 298 m²
Stockwerk 1/5
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Premium-Klasse Villen in Alanya mit Panoram…
$1,74M
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Haus 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Haus 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Stockwerk 1
Elegante Design Villen mit Meerblick in Alanya İncekum Elegante Villen befinden sich in den …
$705,346
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Villa 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 202 m²
Villen zum Verkauf mit privatem Pool und Garten innerhalb des Komplexes in Alanya Türkei Ala…
$1,13M
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Haus 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Haus 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 350 m²
Villen zum Verkauf mit privatem Pool und Garten innerhalb des Komplexes in Alanya Türkei Ala…
$750,893
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Villa 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 350 m²
Triplex-Villa mit Stadt- und Meerblick und luxuriösen Annehmlichkeiten in Alanya Die Region …
$1,77M
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Villa 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 500 m²
Maßgeschneiderte Villa aus Naturstein in Alanya Avsallar Diese besondere Villa befindet sich…
$2,27M
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Doppelhaus 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Wohnungen mit Stadt- und Meerblick in Alanya Antalya innerhalb des Komplexes Die Region Tepe…
$551,007
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Villa 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 677 m²
Etagenzahl 3
Spezielle Design Villen mit privatem beheiztem Pool und Garten in Alanya Die zum Verkauf ste…
$1,16M
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