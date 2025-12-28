Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Muratpasa
  4. Wohnimmobilien
  5. Doppelhaus
  6. Terrasse

Duplexes mit Terrasse in Muratpasa, Türkei

Doppelhaus Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
$9,42M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 340 m²
Stockwerk 2/2
$8,59M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen