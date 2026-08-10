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Wohnungen mit Swimmingpool in Muratpasa, Türkei

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penthäuser
305
mehrstöckige wohnungen
3
1 Zimmer
534
2 Zimmer
658
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64 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 5
$156,665
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 2
What you get: An apartment with a 1+1 layout, with a total area of ​​60 m² (gross), is locat…
$172,483
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Wohnung 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 8
Was Sie bekommen: moderne Wohnung 2+1 mit einer Fläche von 110 m2 Brutto, befindet sich im 8…
$286,352
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Wohnung 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Stockwerk 5/8
Was Sie bekommen: Geräumige neue Wohnung 3+1 im 5. Stock Komplett fertiggestelltes "schlüsse…
$692,407
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 53 m²
Stockwerk 1/9
Für die Bürgerschaft Videoobjekt Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Neue Woh…
$269,556
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 57 m²
Stockwerk 1/4
Für die Bürgerschaft Zur Miete. Für Investitionen Was Sie erhalten: Apartments in einem I…
$459,628
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Wohnung 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Stockwerk 1/4
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Neues Investitionsprojekt mit Wohnungen im …
$208,738
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 42 m²
Stockwerk 1/9
Für die Bürgerschaft Zur Miete. Was Sie bekommen: Wohnungen in einem neuen Wohnkomplex im …
$230,390
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 9/10
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Penthouses in fußläufiger Entfernung von Cl…
$488,427
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1
Was Sie bekommen: Gemütliche möblierte Wohnung mit funktionalem Layout, hohe Lage des Bodens…
$116,890
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 4
Was Sie bekommen: eine helle moderne 1+1 Wohnung mit einer Fläche von 55 m2, im zweiten Stoc…
$175,194
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 2
Was Sie bekommen: Gemütliche Wohnungsplanung 1 + 1 mit einer Gesamtfläche von 65 m2, befinde…
$103,841
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 2
Was Sie bekommen: Neue helle 1+1 Wohnung in einem modernen Wohnkomplex im Herzen von Alanya.…
$144,320
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 67 m²
Stockwerk 1/5
Für die Bürgerschaft Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Wohnungen in einem ne…
$220,826
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Stockwerk 1/5
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie erhalten: Apartments und Penthäuser zu Fuß zum Mittel…
$284,532
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 53 m²
Stockwerk 1/5
Was Sie bekommen: Wohnungen an der ersten Küste im Zentrum von Alanya. Auf dem Bau: Der Bau…
$414,702
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Wohnung 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 176 m²
Stockwerk 1
Was Sie bekommen: Geräumige lineare Wohnung mit drei Schlafzimmern und ein großes Wohnzimmer…
$540,744
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Stockwerk 1/5
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Penthouses in einem Low-Risiko-Komplex in d…
$391,663
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 63 m²
Stockwerk 1/9
Für die Bürgerschaft Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Luxus-Wohnungen im Ze…
$313,709
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 3
$168,892
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Stockwerk 1/6
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie erhalten: Investitionsprojekt im Zentrum von Alanya, …
$242,367
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Wohnung 1 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 1/5
Für die Bürgerschaft Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Wohnungen in einem ne…
$271,860
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Wohnung 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 1/12
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Wohnungen in der Nähe des Meeres im Zentrum…
$224,630
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 1
$190,309
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 1
$186,616
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 1/7
Für die Bürgerschaft Für Investitionen Was Sie bekommen: Wohnungen in einem Luxus-Resort d…
$273,012
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 47 m²
Stockwerk 1/6
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Wohnungen in einem neuen Komplex in den Hüg…
$214,606
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Stockwerk 1
Was Sie erhalten: 2+1 Duplex-Wohnung mit einer Fläche von 128 m2 befindet sich im 3. Stock. …
$212,388
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 1
Was Sie bekommen: Geräumige 1+1 Wohnung mit einer Fläche von 53 m2 mit einem durchdachten La…
$152,608
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 2/12
Was Sie bekommen: Gemütliche Wohnung 1 + 1 mit einer entwickelten Luxus-Infrastruktur im Bes…
$189,890
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