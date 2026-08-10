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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Muratpasa, Türkei

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penthäuser
305
mehrstöckige wohnungen
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1 Zimmer
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2 Zimmer
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317 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Wohnungen mit Berg und Stadtblick in einem stilvollen Komplex aus zwei Wohnblöcken mit umfan…
$137,223
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Schlüsselfertige Wohnungen in Alanya Mahmutlar in einem Komplex mit vier Blöcken und allen A…
$212,136
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Komfortable und qualitativ hochwertige Wohnungen mit Meerblick in Alanya Payallar Payallar, …
$118,786
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Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Immobilien zum Verkauf in einer Anlage im Konzept eines Fünf-Sterne-Hotels in Alanya Demirta…
$264,186
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Wohnung 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
Geräumige Wohnungen mit Meerblick in einem Komplex mit umfassenden Annehmlichkeiten in Alany…
$432,619
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 115 m²
Neue Wohnungen in zentraler Lage am Meer in Alanya Avsallar ist dank seiner unberührten Natu…
$290,043
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Penthouse 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 240 m²
Apartments mit Meer- und Stadtblick in Alanya Türkei. Die Apartments in Büyükhasbahçe, Alany…
$626,183
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Etagenzahl 12
Wohnungen mit Meerblick in einem Fünf-Sterne-Hotel-Konzept-Komplex in Alanya Mahmutlar Mahmu…
$245,816
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Wohnung 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 183 m²
Etagenzahl 7
Fünf-Sterne-Hotelkonzept-Wohnungen in einem Komplex in Alanya Das luxuriöse Projekt befindet…
$458,821
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Wohnungen mit Meer und Bergblick in einem weitläufigen Komplex in Alanya Mahmutlar Die Apart…
$110,234
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Wohnung 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Etagenzahl 9
Wohnungen mit Meerblick in einem Komplex mit reichen sozialen Einrichtungen in Alanya Demirt…
$169,516
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Verkauf in Alanya Demirtaş in einem Einzelblockkomplex Demirtaş ist eine der Entwicklungsreg…
$226,764
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Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Wohnungen in einem Projekt in Meeresnähe im Zentrum von Alanya Alanya ist eine der beliebtes…
$403,984
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Wohnung 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stilvolle Wohnungen in zentraler Lage in Alanya Mahmutlar Mahmutlar ist in mehrfacher Hinsic…
$205,511
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Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 167 m²
Etagenzahl 11
Meerblick-Wohnungen mit Intelligentem Heim Systemen in Alanya Die schicken Wohnungen befinde…
$784,519
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Wohnung 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 94 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen in einer sozialen und hotelähnlichen Anlage in Oba Alanya Die Meer- und Bergblickw…
$333,405
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Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Luxus Wohnungen in einem Hotel Konzept Projekt mit Zubringerdienst in Payallar Die Wohnungen…
$220,493
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Wohnungen mit Meerblick in einem Sozialkomplex in Alanya Mahmutlar Mahmutlar ist bekannt als…
$599,408
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Wohnungen mit Meerblick in einem Hotelkomplex in Alanya, Türkei Die Wohnungen befinden sich …
$336,822
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Stockwerk 4/4
Wohnungen mit Meerblick und Annehmlichkeiten des Fünf-Sterne-Hotels in Alanya Kargıcak Kargı…
$378,140
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Wohnungen in einem umfangreichen Projekt in Meeresnähe in Alanya Demirtaş Die Wohnungen befi…
$156,705
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Projekt in Meeresnähe im Zentrum von Alanya Elega…
$237,075
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/10
Schicke Wohnungen in einem exklusiven Komplex in Alanya Avsallar Luxuriöse Wohnungen befinde…
$182,004
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Luxus Wohnungen in einem Hotel Konzept Projekt mit Zubringerdienst in Payallar Die Wohnungen…
$203,086
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Wohnungen mit Stadt und Meerblick zum Verkauf in einem Komplex in İskele, Alanya Die Wohnung…
$180,064
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Etagenzahl 11
Wohnungen in Gehdistanz zum Meer und zu den Einrichtungen in Mahmutlar Alanya Stilvolle Wohn…
$128,726
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 57 m²
Stockwerk 1/4
Für die Bürgerschaft Zur Miete. Für Investitionen Was Sie erhalten: Apartments in einem I…
$459,628
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Wohnung 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen mit Meer und Burgblick in einem Komplex mit Pool zu verkaufen in Alanya Oba Die zu…
$327,217
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Wohnung 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Etagenzahl 9
Wohnungen mit Meerblick in einem Komplex mit reichen sozialen Einrichtungen in Alanya Demirt…
$205,509
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Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Etagenzahl 5
Stilvolle Wohnungen in einer ruhigen Lage im Herzen der Natur in Oba, Alanya Die Wohnungen b…
$382,217
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