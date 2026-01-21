Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Mezitli
  4. Wohnimmobilien
  5. Doppelhaus
  6. Bergblick

Duplexes mit Bergblick kaufen in Mezitli, Türkei

Doppelhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Doppelhaus 6 zimmer in Mezitli, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 192 m²
Etagenzahl 5
Brandneue Wohnungen zum Verkauf in Gehweite zu allen sozialen Einrichtungen in Mezitli Mersi…
$522,138
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen