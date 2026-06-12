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Berghütte kaufen in Menderes, Türkei

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1 immobilienobjekt total found
Haus 6 zimmer in Menderes, Türkei
Haus 6 zimmer
Menderes, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 226 m²
Stockwerk 1/3
Neubau-Villa mit Pool in Menderes, Izmir Die Doppelhaushälfte befindet sich im Stadtteil Men…
$400,526
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