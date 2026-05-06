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Villen mit Bergblick kaufen in Manavgat, Türkei

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1 immobilienobjekt total found
Villa 5 zimmer in Manavgat, Türkei
Villa 5 zimmer
Manavgat, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 310 m²
Villa mit Naturblick, privatem Schwimmbad und Garten in Antalya, Manavgat Der Stadtteil Ilıc…
$445,502
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