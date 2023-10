Latife Hanim Mahallesi, Türkei

von €80,000

Bezirk Karsiyaka Ornekkoy Erster Stock Wohnung 3 + 1 3 Schlafzimmer 1 Halle 1 Badezimmer mit Dusche 2 Balkone Speisekammer Alle Zimmer sind sonnig Das Haus hat Erdgas, aber die Wohnung ist nicht angeschlossen. Es gibt 7/24 Kameras rund um das Haus und auf dem Parkplatz, Das Gebiet des Hauses wird 1-2 mal pro Woche gereinigt Monatliche Reinigungsgebühr 100 tl Eisenstangen an den Fenstern Die Lage des Hauses ist ideal, in der Nähe von Schulen, einem großen Sportkomplex Arkas, einer sehr ruhigen, sauberen Gegend mit der gesamten Infrastruktur. Halten Sie in der Nähe an. Die Wohnung ist leer, Sie können sofort einziehen oder sie vermieten.