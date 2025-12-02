Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Kumluca
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Terrasse

Villen mit Terrasse in Kumluca, Türkei

1 immobilienobjekt total found
Villa 4 zimmer in Kumluca, Türkei
Villa 4 zimmer
Kumluca, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Etagenzahl 3
$23,21M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen