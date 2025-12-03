Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Villen mit Terrasse in Konyaalti, Türkei

1 immobilienobjekt total found
Villa 6 zimmer in Konyaalti, Türkei
Villa 6 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Stockwerk 3/3
$31,98M
