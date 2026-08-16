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Villen mit Bergblick kaufen in Konyaalti, Türkei

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2 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Villa 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
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$314,633
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Villa 6 zimmer in Konyaalti, Türkei
Villa 6 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 445 m²
Etagenzahl 4
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$2,15M
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