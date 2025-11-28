Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Monatliche Miete für wohnungen mit Meerblick in Konyaalti, Türkei

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Stockwerk 5/12
2-Schlafzimmer-Mietwohnung mit Innen und Außenpools in einem Projekt direkt am Meer in Antal…
$2,596
pro Monat
Wohnung 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Stockwerk 7/12
2-Schlafzimmer-Wohnung in einem Projekt direkt am Meer in Konyaaltı Antalya Die Wohnung befi…
$2,714
pro Monat
