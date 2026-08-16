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Penthäuser mit Swimmingpool in Konyaalti, Türkei

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Penthouse 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Stockwerk 4
🌴 Großzügige 4+1-Maisonette-Wohnung im Stadtteil Liman – ideal für komfortables Wohnen am Me…
$400,000
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