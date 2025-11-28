Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser mit Terrasse in Konyaalti, Türkei

6 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Stockwerk 5/5
$7,83M
Doppelhaus 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 155 m²
Stockwerk 4/4
$10,38M
Doppelhaus 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Stockwerk 2/2
$12,17M
Doppelhaus 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Stockwerk 4/4
$8,41M
Doppelhaus 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 115 m²
Stockwerk 2/2
$7,36M
Haus 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Haus 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 179 m²
Stockwerk 15/20
$98,55M
