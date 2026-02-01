Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Kepez
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Terrasse

Häuser mit Terrasse in Kepez, Türkei

villen
3
reihenhäuser
6
duplexes
8
3 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 5 zimmer in Kepez, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 2/2
$4,33M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 6 zimmer in Kepez, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 2 m²
Stockwerk 3
$7,35M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 6 zimmer in Kepez, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Stockwerk 2/2
$6,05M
Eine Anfrage stellen
NicoleNicole
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen