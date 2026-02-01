Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser mit Garage in Kepez, Türkei

Reihenhaus 2 zimmer in Kepez, Türkei
Reihenhaus 2 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 5
Der Komplex, abgeschlossen 2025, befindet sich in der Region Antalya / Kepez. Der Komplex um…
$70,173
Villa 3 zimmer in Kepez, Türkei
Villa 3 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Etagenzahl 2
$220,054
Reihenhaus 2 zimmer in Kepez, Türkei
Reihenhaus 2 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 8
Der Komplex, abgeschlossen 2023, befindet sich in der Göksu Nachbarschaft von Antalya/Kepez.…
$105,259
