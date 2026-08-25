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Wohnungen mit Swimmingpool in Kepez, Türkei

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1 Zimmer
28
2 Zimmer
34
3 Zimmer
17
5 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Kepez, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Stockwerk 1/7
Neue Wohnanlage in Antalya | Die erste Rate beträgt nur 35% | Rate für 10 MonateModerne Immo…
$115 500
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Wohnung 3 zimmer in Kepez, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Een wooncomplex vol luxe en sociaal leven, een van de grootste woonprojecten in Antalya, dat…
$166 000
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Wohnung 2 zimmer in Odabasi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Odabasi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
$45 304
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Wohnung 2 zimmer in Kepez, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
$34 736
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Wohnung 4 zimmer in Kepez, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Een wooncomplex vol luxe en sociaal leven, een van de grootste woonprojecten in Antalya, dat…
$279 000
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