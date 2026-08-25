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Wohnungen am Meer in Kepez, Türkei

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1 Zimmer
28
2 Zimmer
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3 Zimmer
17
9 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Kepez, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen mit Berg- und Meerblick in der Nähe des Antalya Stadtkrankenhauses in Antalya Kepe…
$111 489
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Wohnung 3 zimmer in Kepez, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 7
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$369 168
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Wohnung 4 zimmer in Kepez, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen mit Berg- und Meerblick in der Nähe des Antalya Stadtkrankenhauses in Antalya Kepe…
$281 348
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Wohnung 4 zimmer in Kepez, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 12/12
3-Schlafzimmer-Wohnung mit Meerblick in Antalya Kepez Terra Manzara Die Wohnung mit Meerblic…
$490 680
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Wohnung 2 zimmer in Kepez, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen mit Berg- und Meerblick in der Nähe des Antalya Stadtkrankenhauses in Antalya Kepe…
$94 561
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Wohnung 4 zimmer in Kepez, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Etagenzahl 7
Wohnungen mit Meer und Stadtblick im Stadtteil Çankaya, Kepez, Antalya Die Wohnungen befinde…
$519 143
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 4 zimmer in Kepez, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Etagenzahl 7
Wohnungen mit Meer und Stadtblick im Stadtteil Çankaya, Kepez, Antalya Die Wohnungen befinde…
$496 070
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Wohnung 1 zimmer in Kepez, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 1/8
$115 948
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Wohnung 3 zimmer in Kepez, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
Etagenzahl 10
Wohnsiedlung – Kepez, Antalya, Türkei
$266 573
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