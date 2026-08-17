Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Kayseri
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in Kayseri, Türkei

;
1 immobilienobjekt total found
Hotel 4 000 m² in Kemer, Türkei
Hotel 4 000 m²
Kemer, Türkei
Fläche 4 000 m²
Zum Verkauf steht ein Kammerboutique-Hotel in der malerischen Gegend von Göinük, einer der g…
$1,50M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen