Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Kastamonu
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Kastamonu, Türkei

1 immobilienobjekt total found
Villa 4 zimmer in Tosya, Türkei
Villa 4 zimmer
Tosya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 6 000 m²
Etagenzahl 3
🍇 Weinberg mit 3-stöckigem Haus in Tosya Yazıçam – Investment & Lifestyle Opportunity 🌿Zum V…
$313,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
English
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Kastamonu, Türkei

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen