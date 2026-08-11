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Villen mit Swimmingpool in Kaş, Türkei

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6 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Kalkan, Türkei
Villa 5 zimmer
Kalkan, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
$247
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Villa 4 zimmer in Kalkan, Türkei
Villa 4 zimmer
Kalkan, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Etagenzahl 3
Manche Häuser beeindrucken. Und dann gibt es jene, in die man sich auf den ersten Blick verl…
$1,37M
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Immobilienagentur
INEST HOMES
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Villa 6 zimmer in Kalkan, Türkei
Villa 6 zimmer
Kalkan, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
$785,665
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LDV InvestLDV Invest
Villa 5 zimmer in Kalkan, Türkei
Villa 5 zimmer
Kalkan, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
$319
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Villa 6 zimmer in Gelemis, Türkei
Villa 6 zimmer
Gelemis, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
$232
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Villa 4 zimmer in Kalkan, Türkei
Villa 4 zimmer
Kalkan, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
$618,942
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