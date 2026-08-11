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Berghütte kaufen in Kaş, Türkei

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23 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 6 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 270 m²
Etagenzahl 3
Möblierte Villa mit Meerblick und Investitionspotenzial auf der Halbinsel Çukurbağ in Kaş Di…
$1,11M
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Villa 6 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 6 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Stockwerk 1/3
Villen mit Reichhaltigen Annehmlichkeiten in Kaş Kalkan Kalkan ist ein wunderschöner Bezirk …
$1,15M
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Villa 5 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 5 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 165 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villa mit Pool gegenüber dem Patara-Strand in Antalya Gelemiş, das als das Herz…
$337,583
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TekceTekce
Villa 3 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 3 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villa mit privatem Pool auf dem ersten Grundstück direkt am Meer in Kalkan, Ant…
$659,268
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Doppelhaus 3 zimmer in Kaş, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 3/3
Luxuriöse 2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Meerblick in einer Anlage mit Pool in Kalkan, T…
$342,553
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Villa 5 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 5 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Etagenzahl 3
Exklusive Villa direkt am Meer mit privatem Pool in Kaş Kalkan Kalkan besticht durch seine r…
$4,05M
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Villa 4 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 4 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Etagenzahl 2
Villen mit Meerblick zum Verkauf mit flexiblem Zahlungsplan in Kalkan Kalkan, Heimat einer d…
$580,591
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Villa 5 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 5 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 4
Luxusvilla mit Meerblick und Innen- und Außenpools in Kaş Kalkan Die Gegend um Kalamar, eine…
$1,08M
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Villa 6 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 6 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 600 m²
Etagenzahl 4
Villa mit Meerblick und exklusiver Ausstattung in Kalkan, Kaş Kalkan liegt westlich von Anta…
$1,54M
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Villa 2 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 2 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Etagenzahl 1
Villa mit 1 Schlafzimmer und privatem Pool am Meer in Kalkan, Kaş, zu verkaufen Die Villa be…
$390,038
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Villa 3 zimmer in Kalkan, Türkei
Villa 3 zimmer
Kalkan, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villa direkt am Meer mit privatem Pool in Antalya, Kalkan Diese elegante Villa …
$659,268
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Villa 6 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 6 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 240 m²
Etagenzahl 2
Villen mit Meerblick in einem preisgekrönten Projekt in Antalya Kaş Die Villen befinden sich…
$952,632
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Villa 6 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 6 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 600 m²
Etagenzahl 4
Luxuriöse Villa mit Meerblick und exklusiver Ausstattung in Kalkan, Antalya Kalkan liegt wes…
$1,33M
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Villa 5 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 5 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
4-Schlafzimmer-Villa mit Meerblick und Pool in Kalkan, Antalya Kalkan liegt westlich von Ant…
$888,133
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Villa 6 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 6 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 260 m²
Etagenzahl 3
Villa mit unverbautem Meerblick und Innen und Außenpool in Kalkan Kalkan liegt an der Westse…
$1,21M
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Villa 5 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 5 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
Villa mit Panoramablick auf das Meer in einzigartiger Lage auf der Halbinsel Kaş Çukurbağ Ka…
$1,12M
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Villa 5 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 5 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
Luxuriöse Villa mit Meerblick und privatem Pool auf einem 710 m² großen Grundstück in Kalkan…
$1,49M
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Villa 5 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 5 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 450 m²
Etagenzahl 4
Villa in Kalkan mit türkischem Bad, Sauna, drei Pools und eigenem Büro zu verkaufen Mit sein…
$1,69M
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Villa 6 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 6 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
Villa mit Panoramablick auf das Meer und Außen-Innenpools in der Nähe des Zentrums von Kalka…
$1,32M
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Villa 3 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 3 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Stockwerk 1
Stadthaus mit großem Garten in Kaş Kalkan Kalkan ist ein beliebter Stadtteil von Antalya und…
$757,456
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Villa 4 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 4 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
Villa mit 3 Schlafzimmern und privatem Pool in einer gesicherten Wohnanlage in Kalkan, Antal…
$416,996
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Haus 3 zimmer in Kaş, Türkei
Haus 3 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Etagenzahl 3
Villa zum Verkauf in einem Projekt mit Meerblick in Kaş Kalkan Kalkan, eine charmante Stadt …
$319,035
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Villa 4 zimmer in Kalkan, Türkei
Villa 4 zimmer
Kalkan, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Etagenzahl 3
Manche Häuser beeindrucken. Und dann gibt es jene, in die man sich auf den ersten Blick verl…
$1,37M
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