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Wohnungen am Meer in Kaş, Türkei

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2 Zimmer
4
3 Zimmer
3
8 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Kaş, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 1/3
Luxuriöse 2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Meerblick in einer Anlage mit Pool in Kalkan, T…
$522,539
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Penthouse 3 zimmer in Kaş, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 3
Maisonette-Wohnung mit 2 Schlafzimmern und Meerblick im Zentrum von Antalya Kaş Das an der W…
$292,206
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Wohnung 6 zimmer in Kalkan, Türkei
Wohnung 6 zimmer
Kalkan, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Fläche 431 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Kalkan, Antalya, Türkei
$842,856
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TekceTekce
Wohnung 4 zimmer in Kalkan, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Kalkan, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 379 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Kalkan, Antalya, Türkei
$1,16M
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Wohnung 6 zimmer in Kalkan, Türkei
Wohnung 6 zimmer
Kalkan, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 220 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Kalkan, Antalya, Türkei
$1,26M
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Wohnung 3 zimmer in Kalkan, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Kalkan, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 210 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Kalkan, Antalya, Türkei
$676,185
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Wohnung 4 zimmer in Kalkan, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Kalkan, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Kalkan, Antalya, Türkei
$948,213
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Wohnung 6 zimmer in Kalkan, Türkei
Wohnung 6 zimmer
Kalkan, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 427 m²
Etagenzahl 4
Wohnsiedlung – Kalkan, Antalya, Türkei
$1,25M
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