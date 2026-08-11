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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Kaş, Türkei

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2 Zimmer
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3 Zimmer
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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Kaş, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 1/3
Luxuriöse 2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Meerblick in einer Anlage mit Pool in Kalkan, T…
$522,539
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Penthouse 3 zimmer in Kaş, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 3
Maisonette-Wohnung mit 2 Schlafzimmern und Meerblick im Zentrum von Antalya Kaş Das an der W…
$292,206
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