Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Kargı
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Schwimmbad

Häuser mit Swimmingpool in Kargı, Türkei

1 immobilienobjekt total found
Haus 6 Schlafzimmer in Uzunyurt, Türkei
Haus 6 Schlafzimmer
Uzunyurt, Türkei
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 450 m²
Im ruhigen Viertel Faralya, am östlichsten Rand der berühmten Region Fethiye gelegen, bietet…
$2,57M
