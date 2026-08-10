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Wohnungen am Meer in Karacabey, Türkei

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Karacabey, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Karacabey, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 1/3
Wohnungen mit Meerblick in einer Anlage mit Schwimmbad in Bursa Karacabey Diese Wohnungen be…
$127,172
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Wohnung 4 zimmer in Karacabey, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Karacabey, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 2/3
Wohnungen mit Meerblick in einer Anlage mit Schwimmbad in Bursa Karacabey Diese Wohnungen be…
$273,913
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